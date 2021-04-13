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Haberler Sarmaşık Hızır düşmanına diz çöktürüyor

düşmanına diz çöktürüyor

Hızır düşmanına diz çöktürüyor

13.4.2021

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.
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