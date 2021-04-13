İbo ile Gülben’in İzmir kahvaltısı

GÜLBEN Ergen, yakın dostu İbrahim Tatlıses'i İzmir'de bulunan evinde ziyaret etti. İkili o anları sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaştı. Gülben Ergen pazar kahvaltısı yapmak için İbrahim Tatlıses'in İzmir'de bulunan evine gitti. Ergen ve Tatlıses birlikte kahvaltı yaptı. Gülben Ergen o anları sosyal medya sayfasından, "Tatlıses'im ile pazar kahvaltısı" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. İbrahim Tatlıses ise aynı paylaşıma şu notu düştü: Dostum İzmir'e uğramışken beni de ziyaret etti. Soframa neşe getirdi.

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