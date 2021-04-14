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Haberler Sarmaşık Dinçöz’e 22 bin lira tazminat cezası

Dinçöz’e 22 bin lira tazminat cezası

Dinçöz’e 22 bin lira tazminat cezası

14.4.2021

AVUKAT Fırat Yaşar'ın, 2017 yılında avukatlık vekalet ücretini ödemedikleri iddiasıyla şarkıcı Petek Dinçöz ile avukatı Şevket Küçükaslan hakkında açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Petek Dinçöz ile avukatının 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.
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