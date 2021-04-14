Sportmen çift

EVLİLİK yolunda ilk adımlarını atan ancak pandemi dolayısı ile düğün törenlerini Mayıs sonuna ertelemek zorunda kalan şarkıcı İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift uzun süre alışveriş yaparak eksiklerini giderdiler. Nişanlısı İdo Tatlıses'in giyim tarzına uyan Şefkatli'de spor giyimi ile dikkat çekti.

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