  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sportmen çift

Sportmen çift

Sportmen çift

14.4.2021

EVLİLİK yolunda ilk adımlarını atan ancak pandemi dolayısı ile düğün törenlerini Mayıs sonuna ertelemek zorunda kalan şarkıcı İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift uzun süre alışveriş yaparak eksiklerini giderdiler. Nişanlısı İdo Tatlıses'in giyim tarzına uyan Şefkatli'de spor giyimi ile dikkat çekti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sportmen çift haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.