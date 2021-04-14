Üstündağ'a kontrollü serbestlik

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üstündağ, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

■ ADEM ÜLKER