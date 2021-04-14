  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Üstündağ'a kontrollü serbestlik

Üstündağ'a kontrollü serbestlik

Üstündağ'a kontrollü serbestlik

14.4.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üstündağ, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üstündağ'a kontrollü serbestlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.