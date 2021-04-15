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Haberler Sarmaşık Astımdan kiviyle kurtulabilirsiniz

Astımdan kiviyle kurtulabilirsiniz

Astımdan kiviyle kurtulabilirsiniz

15.4.2021

KİVİNİN içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Hamile kadınlar için de faydalı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur. Düşük glisemik indeksi sayesinde şeker sorunu yaratmayarak kilo kontrolüne olumlu yansır.
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