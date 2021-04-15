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Haberler Sarmaşık Burcu yine çok sportif

Burcu yine çok sportif

Burcu yine çok sportif

15.4.2021

EKRANLARIN sevilen sunucularından Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da kameralara yansıdı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan mağazaları gezen Esmersoy'un spor tarzı dikkatlerden kaçmadı. Sportif giyinse bile şıklığından ödün vermeyen güzel sunucu ışıltısıyla göz doldurdu. Kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan Esmersoy, kendisini kapıda bekleyen özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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