Karan 2 yaşında

SANAT dünyasında mutlu evlilikleri ile herkese örnek olan oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2 yaşına bastı. Evlerinin bahçesinde Karan'a doğum günü partisi düzenleyen Fahriye Evcen, ailece çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Burak Özçivit de Karan'ın doğum gününü "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" notuyla kutladı.

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