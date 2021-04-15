Sahurda tok tutan besinler tüketilmeli

Ramazanda yaklaşık 15-16 saat açlıkla karşı karşıya kalındığını belirten İzmir Özel Sağlık Hastanesi Diyetetik Uzmanı Sinem Adilak, gün içerisinde rutin olarak yapılan işlerin aksamaması, bağışıklığın düşmemesi ve hayat kalitesinin bozulmaması için tüketilen gıdaların dengeli bir şekilde tokluk sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Diyetisyen Sinem Adilak, "Aslında hayatın her döneminde altını çizerek belirttiğimiz 'düzenli ve dengeli beslenme' mottosu bu dönemde de geçerlidir. Sahurdaki beslenme düzenine önem verilmeden, sadece su içerek niyetlenmenin son derece hatalı bir davranış olduğunu vurgulamak isterim. Gün içerisinde almamız gereken besin öğelerini sadece iftar ve iftar sonrasına bırakmak mideyi yorar. Hazımsızlığa ve bağırsaklarda gaz birikimine, gün içerisindeki algı ve konsantrasyon düşüklüğüne neden olur. Bu nedenle sahurun yapılması son derece önemlidir" dedi.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ EGZERSİZ YAPARAK RAHATLATMAK MÜMKÜN

SAĞLIKLI ve dengeli beslenmenin yanı sıra vücudun harekete de ihtiyacı olduğunu hatırlatan Adilak, "Düzenli ve hafif şiddetli egzersiz yapmak bu süreçte hem yediklerimizin sindirimini kolaylaştıracak hem de bu zorlu süreçte bağışıklığımızı negatif yönden etkileyen stres faktörümüzü azaltacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımıza eğer ki temiz havada egzersiz yapma imkanları yok ise mobil uygulamalarla bu süreci evde daha hareketli atlatmalarını önermekteyiz" dedi.

TAM TAHILLI EKMEK KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

SAHUR İÇİN önerilerde bulunan Sinem Adilak, "Uzun süren açlık döneminde tok tutan protein kaynaklı yumurta, süt ve ürünleri tüketilmeli. Susuzluğa karşı tuz oranı düşük besinler, bağırsak hareketliliği için lifli gıdalar, gün içerisinde kan şekerinin dengelenmesi için de, tam tahıllı ekmek veya makarna tüketilmelidir" dedi.

PİDE TÜKETİMİ DENGELİ OLMALI

TAZE sebze ve meyve yemeye de azami özenin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Adilak, "Ramazan ayı denince akla ilk gelen Ramazan pidesinin kontrollü tüketimi son derece önemli. 1 avuç içi pidenin 1 dilim ekmeğe eş değer olduğu unutulmamalı. Yenilen pide miktarının menümüzde bulunan diğer gıdalara göre ayarlanmalı" diye konuştu.

ZEYTİNYAĞLILAR MİDENİN DOSTU

DİYETİSYEN Sinem Adilak, vücudun susuz kalması durumunun oluşmaması için sahurda ve iftardan sonra bol bol su içmenin önemine de dikkat çekti. İftar beslenmemizde mideyi çok yormayacak zeytin yağlı sebzeler ve kuru baklagillerden faydalanmayı öneren Adilak, "Az şekerli komposto, hafif çorbalar, tavuk ve köfte gibi protein kaynaklarını önermekteyiz. Korona virüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da oruç tutabilmek için bağışıklığı güçlü tutmak önceliğimiz" ifadelerini kullandı.