Vitamin ve mineral deposu atıştırmalık

NOHUTTAN elde edilmesi sebebiyle iyi bir protein kaynağı olan leblebi; kalsiyum, manganez, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminler bakımından zengin bir atıştırmalıktır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin leblebi tüketmesi yaşadıkları sıkıntıları azaltır, mide öz suyunun emilmesine yardımcı olur.

DİĞER