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Haberler Sarmaşık Yeni projeler yakında

Yeni projeler yakında

Yeni projeler yakında

16.4.2021

UZUN bir aradan sonra ekranlara dönen güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, beyaz kıyafetiyle göz kamaştırdı. Modayı yakından takip eden Karalar, bir süre mağazaları dolaşıp yaz ayları öncesinde yeni sezon ürünlerini inceledi. Yeni projeler için teklifler almaya devam ettiğini söyleyen Karalar, "Gelen teklifler var. Netleşince açıklarım" dedi.
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