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Haberler Sarmaşık Ebru Şallı’dan yürek burkan paylaşım

’dan yürek burkan paylaşım

Ebru Şallı’dan yürek burkan paylaşım

17.4.2021

ESKİ manken Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da lenfoma hastalığından kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars için sosyal medyadan hüzünlü bir paylaşım yaptı. Oğlunun uyurken çekilen bir pozunu paylaşan Şallı, "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü. Pars ile arasında geçen bir konuşmanın videosunu da yayınlayan Şallı'ya yüzlerce destek ve moral mesajı geldi.

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