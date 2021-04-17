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Müge Anlı 6 çocuğu bir günde buldu

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 kayıp çocuk 24 saatte bulundu. Aileler çocuklarına kavuşurken, ekran başındakiler ise televizyon tarihinde eşine rastlanmayan bir olaya şahit oldu.

Müge Anlı 6 çocuğu bir günde buldu

17.4.2021

Atv'nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni bir rekora imza atıldı. Farklı şehirlerdeki 6 kayıp çocuk 24 saat içinde bulundu.

İZLEYİCİLER DESTEK VERDİ
Ankara Çankaya'da yaşayan Serap Erdal, 13 yaşındaki kızı Ebru'yu aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. 10 Nisan'da kaybolan küçük kızın fotoğraflarını gösterip çağrıda bulunan Müge Anlı, kısa sürede mutlu haberi verdi. Annesinin endişe yaşadığı küçük kız evine döndü. Müge Anlı'nın aradığı diğer kayıp çocuklar ise İstanbul Şişli'den 15 yaşındaki Yusuf ile 13 yaşındaki Yaren'di. Programda arandıklarını gören Yusuf ve Yaren, 48 saat sonra Anlı'ya telefonla ulaşarak Taksim'de olduklarını söyledi. İki küçük çocuk da anneleriyle buluştu. Müge Anlı'nın aynı gün Adana'da kayıp olarak ekrana taşıdığı ikisi kardeş 3 çocuk, son görüldükleri mahallede yaşayanların ihbarıyla bulundu. Evlatlarına kavuşan anne babalar, Müge Anlı ve ekibine teşekkür etti.

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