Zirvenin sahibi yine değişmedi

PERŞEMBE akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşam yayınlanan 92. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

FELEKELİ'Yİ VURDU

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %10,77 izlenme oranı ve %22,49 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 92'inci bölümünde, #40YıllıkSır etiketi sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Sevilen dizinin son bölümüne, Demir'in Fekeli'yi vurduğu anlar damgasını vurdu.