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Çapkın Sabancı ifşalandı

Geçtiğimiz şubat ayında birlikte olduklarına dair dedikoduların konuşulduğu ile oyuncu cephesinde ipler koptu. Güzel oyuncu, Sabancı’nın çapkınlıklarından bıkınca mesajlaşmalarını ifşa etti

Çapkın Sabancı ifşalandı

18.4.2021

Oyuncu Aygün Aydın ile iş insanı Hakan Sabancı'nın birlikte olduğuna dair geçtiğimiz Şubat ayında birçok iddia öne atılmış fakat taraflardan bir açıklama gelmemişti. Sosyal medya platformu Instagram'dan Sabancı ile mesajlaşmalarını paylaşan Aydın, bununla da yetinmedi.

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Bu zamana kadar birçok dizi ve programda yer alan oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Şimdiye kadar hakkında çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aydın, Sabancı ile buluşma planı yaptıkları sohbeti paylaştı. Hakan Sabancı'nın çapkınlığından bıktığı için böyle bir hamle yapan Aydın, hızını alamayıp Sabancı'nın Instagram'da takip ettiği kadınları da tek tek hedef gösterip o kişilere hakaret etti. Sosyetenin önemli isimlerinden Hakan Sabancı'nın ifşa olayından sonra nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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