Çapkın Sabancı ifşalandı

Oyuncu Aygün Aydın ile iş insanı Hakan Sabancı'nın birlikte olduğuna dair geçtiğimiz Şubat ayında birçok iddia öne atılmış fakat taraflardan bir açıklama gelmemişti. Sosyal medya platformu Instagram'dan Sabancı ile mesajlaşmalarını paylaşan Aydın, bununla da yetinmedi.

ADETA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Bu zamana kadar birçok dizi ve programda yer alan oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Şimdiye kadar hakkında çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aydın, Sabancı ile buluşma planı yaptıkları sohbeti paylaştı. Hakan Sabancı'nın çapkınlığından bıktığı için böyle bir hamle yapan Aydın, hızını alamayıp Sabancı'nın Instagram'da takip ettiği kadınları da tek tek hedef gösterip o kişilere hakaret etti. Sosyetenin önemli isimlerinden Hakan Sabancı'nın ifşa olayından sonra nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.