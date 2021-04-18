Damar tıkanıklığına havuç suyu çözümü

İÇERDİĞİ bol miktarda A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan havucun suyu da kendisi kadar faydalı. Yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan göz hastalıklarının ve kataraktın önüne geçmesinin yanı sıra kansere de kalkan olan havuç suyu, özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşır. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelleyen havuç suyu, kanın vücuttaki dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.

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