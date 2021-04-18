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Haberler Sarmaşık Damar tıkanıklığına havuç suyu çözümü

Damar tıkanıklığına suyu çözümü

Damar tıkanıklığına havuç suyu çözümü

18.4.2021

İÇERDİĞİ bol miktarda A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan havucun suyu da kendisi kadar faydalı. Yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan göz hastalıklarının ve kataraktın önüne geçmesinin yanı sıra kansere de kalkan olan havuç suyu, özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşır. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelleyen havuç suyu, kanın vücuttaki dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.
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