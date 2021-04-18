Dizi TV'nin konuğu Emre Basalak

Pazar günlerinin keyifli programı DİZİ TV bu hafta yepyeni bölümü ile yine ilgi çekecek konu ve konuklarıyla ekrana geliyor. atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV bugünkü bölümünde çok özel dosyaları inceliyor. Türk televizyonlarının ilk kahraman hikayesi Akıncı'da serüven hız kesmeden devam ediyor.

KEYİFLİ RÖPORTAJLAR

Bu hafta dizinin birbirinden değerli oyuncularıyla hikayedeki son durumu, karakterleri ve ekibin konuşulduğu keyifli röportajlar Dizi TV'de olacak. Bu haftanın konuğu, Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Gündüz Bey'e hayat veren Emre Basalak... Başarılı oyuncuyla hem dev prodüksiyonu hem de karakteri üzerine keyifli bir sohbet yapıldı.