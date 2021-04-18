Bir süredir "Dumping Sendromu" ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil, Muğla Fethiye'de dinleniyor.
Mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve takipçilerinden yardım isteyen Serengil, yeni bir paylaşımda bulundu. Tatil için bir otele yerleşen Serengil, sahildeki şezlonglardan köpekleriyle birlikte paylaştığı fotoğrafına "İyileşiyorum" notunu düştü.
■ ADEM ÜLKER
Fethiye havası iyi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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