İftarın ardından egzersiz yapılmalı

Kilo artışını önlemek ve metabolizma hızının yavaşlamasını engellemek adına Ramazan ayı boyunca düzenli olarak egzersiz yapmaya özen göstermek önemlidir. Bu süreçte yapacağınız egzersizler aynı zamanda kas kaybını da önlemenize yardımcı olacaktır. Ramazanda yaklaşık 15 saat aç kalan mide, iftar geldiğinde adeta kalori bombardımanına tutulur. Buna bir de fiziksel aktivite eksiliği de eklenince metabolizma hızı düşer.

EN KOLAYI YÜRÜYÜŞ

Bu da tüketilen besinlerin yağ olarak vücutta depolanmasını kolaylaştır ve bu durum kilo artışına yol açar. Fakat sindirimin gerçekleşmesi ve metabolizmanın dengede kalabilmesi için iftardan 1,5-2 saat sonra egzersize başlanması daha doğru olacaktır. Tercih edilebilecek egzersizlerin en kolayı, 45 dakikalık tempolu yürüyüşlerdir. İsteğe göre bisiklet, pilates, yoga ya da rutin olarak uygulamakta olduğunuz fitness programlarına da devam edebilirsiniz. Ama burada antreman şiddetiniz ve sürenize dikkat etmelisiniz. Egzersizden 30-45 dakika sonra tercihe göre sebze ve meyve grubundan ara öğün tüketilmelidir. Ve yapılan egzersizin şiddetine göre protein içeren süt, yoğurt veya kefir eklenilebilir.

SIVI KAYBINI ÖNLEYİN

SU, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. İnsan vücudu besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine rağmen, susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. Ramazan ayı gibi kutsal aylarda tutulan oruç sırasında besin alımının kısıtlanmasına ek olarak sıvı alımı da kısıtlanmaktadır. Ramazan ayının başlamasıyla genel vücut sıvısının korunmasında sorunlar görülebilir. Gün boyunca süren oruç nedeniyle vücutta yoğun şekilde sıvı kaybı oluşabilir ve sağlığınızın korunması için kaybedilen sıvı mutlaka yerine konulmalıdır. Sağlıklı ve orta düzey fiziksel aktivitesi olan kişiler günlük 2-2.5 litre kadar su ihtiyacına sahiptir.

ÇAY VE KAHVE İŞLEVSİZ

EGZERSİZ sonrası bol su tüketmek hem sıvı kaybının önüne geçmede hem de metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir. Su ihtiyacınızı çay ve kahve tüketerek gidermeye çalışmamalısınız. Örneğin; ayran, taze sıkılmış meyve suları, soda, sebze suları ve özellikle mineral kaybını önlemek için iftardan sonra bir adet tuzu (sodyumu) azaltılmış maden suyu içilebilir.