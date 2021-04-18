Kızlarıyla fotoğrafına beğeni yağdı

Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentine yerleşen oyuncu Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimini sürdürüyor. Son olarak iki kızıyla yeni bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, mutlu olduğunu söyledi. Meryem Uzerli'nin emojilerle yaptığı bu paylaşım, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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