Maskesiz çıkmıyor

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takılan Nilperi Şahinkaya kameralara poz verdi. Ünlü oyuncu maskesini takarak herkesi bu konuda duyarlı davranmaya davet etti. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen güzel oyuncu, artan vakalar karşısında herkesin özverili davranması gerektiğini söyledi. Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Şahinkaya, arabasıyla evinin yolunu tuttu.

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