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Haberler Sarmaşık Zehirli toksinlerden lahana ile kurtulun

Zehirli toksinlerden lahana ile kurtulun

Zehirli toksinlerden lahana ile kurtulun

18.4.2021

İÇERİĞİNDEKİ vitaminler ve minerallerle birden çok faydası bulunan lahana tam bir kükürt deposu. Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarında iyileşme sürecine fayda sağlayan lahana, akne tedavisinde de kullanılıyor. Bu değerli sebze, vücutta biriken zehirli toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak cilt sağlığınıza ve güzelliğine de katkıda bulunur. Toksik maddelerin vücuttan atılması için muhteşem bir sebze olan beyaz lahanayı ise turşusundan dolmasına kadar her şekilde tüketebilirsiniz.
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