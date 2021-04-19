Hamile kadınlar yeterli beslenmiyor

"TARHANA TÜKETMELİLER"

Gebelerin başta et, süt, süt ürünleri ve balık tüketimlerinin yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, "Geleneksel yemeğimiz tarhanayı bile gebelerin yüzde 30'u hiç ağzına koymuyor. Ayda 1-3 kez tüketenlerin oranı ise yüzde 19. Zengin besin içeriği ve düşük glisemik indeksi yüzünden tarhananın gebeler tarafından daha çok tercih edilmesini istiyoruz" dedi. Glisemik indeksi 20 olan tarhananın besin içeriği açısından zengin bir gıda olduğunu ve gebelere ısrarla önerdiklerini ifade eden Prof. Dr. Demir, "Ülkemizde farklı yörelerde yapılan 20 farklı çeşit tarhana var ve 100 gramında 15,5 gram protein, 5 gram yağ, 109 mg kalsiyum, 3,6 mg demir, 634 mg sodyum, 114 mg potasyum, 1.8 mg çinko, 78 mg magnezyum bulunuyor. Ayrıca, B1, B2, B6, C vitaminleri açısından da zengin bir gıda maddesi. Tarhana fermente olduğu için probiyotik açısından da zengin, böylesine değerli bir gıdanın gebeler tarafından daha çok tercih edilmesini istiyoruz" dedi.



TAHİN PEKMEZLE ENERJİ KAZANIN

TAHİN, tek başına tüketildiğinde çoğu kişiye lezzetli gelmez. Fakat pekmezle karıştırıldığında hem daha faydalı hem de damak tadına daha uygun bir hal alır. Öte yandan, pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar hem de soğuk havalarda üşümeyi engeller. Ayrıca kahvaltı ya da sahurda bu ikili bol bol tüketilebilir.



RAHAT BİR UYKU İÇİN MELİSA ÇAY

VÜCUT direncini artırmak ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılan melisa çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir. Uyku sorunlarından iştahsızlığa, stresi azaltmaktan grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileştirilmesine kadar insan sağlığına pek çok faydası bulunan melisa çayı, grip ve nezle gibi hastalıkların da hızla iyileşmesini sağlar. Ancak, düşük kan şekeri riskiniz varsa bu çayı tüketmemelisiniz.