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Kardeşlerim yine zirvede

Kardeşlerim yine zirvede

19.4.2021

CUMARTESİ akşamları atv'de ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 9'uncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,66 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #GidelimBuradan etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

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