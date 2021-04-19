Ödüllü piyanist dansta da birinci

PİYANO dalında uluslararası ödüllü İzmir Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi İdlin Arshinova, dansta elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Arshinova, dünyanın en prestijli yarışmalarından "Dünya Latin Dans Kupası"nda iki ayrı kategoride partnerleri ile birincilik ve üçüncülük kazandı. Ailesinin desteğini hep yanında hissettiğini söyleyen Arshinova, "Başarının süreci bir gündür mantığı ile başarıyı bir gün kutlayıp, ertesi gün çalışmaya devam ediyorum" dedi.