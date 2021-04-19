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Haberler Sarmaşık Tatlıtuğ çiftinden 500 aileye yardım

Tatlıtuğ çiftinden 500 aileye yardım

Mutlu süren evlilikleri ile sanat camiasında örnek çift olarak gösterilen yakışıklı oyuncu ile eşi , yaptıkları Ramazan yardımıyla bir kez daha herkesin takdirini topladı. Sempatik çift, 5 kişilik ekiple, 500 aileye erzak paketi hazırlayıp maddi yardımda bulundu.

Tatlıtuğ çiftinden 500 aileye yardım

19.4.2021

Dizi ve sinema filmlerinin beğenilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, tasarımcı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sık sık sosyal sorumluluk projelerinde yer alan çift, yaptıkları Ramazan yardımıyla da herkesin takdirini topladı.

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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yaptıkları davranışla gönülleri bir kez daha fethetti. Pandeminin ilk günlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatan ikili, bu kez Ramazan nedeniyle 500 ailenin mutfak masrafını karşıladı. 5 kişilik bir ekip kuran ünlü çift, 500 aileye içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu bir erzak paketi hazırladı. Hem gıda kolisi hazırlatan hem de maddi destek yapan Tatlıtuğ çifti, bu yardımlarını sosyal medyada paylaşmayarak kamuoyuna da duyurmadı.

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