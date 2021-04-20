Pax Romano’dan ilk kare

GÜZEL oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı Can Bonomo çiftinin oğulları 2 gün önce gözlerini dünyaya açtı. Oğullarına Roman adını veren Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden ilk paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo oğlu ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Oğluyla kendisinin elini yayınlayan şarkıcı, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.