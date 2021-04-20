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Haberler Sarmaşık Ünlülerden çocuklara destek çağrısı

Ünlülerden çocuklara destek çağrısı

Ünlülerden çocuklara destek çağrısı

20.4.2021

Ünlü isimler, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği öncülüğünde sosyal medyada kampanya başlatacak. Dernek sözcüsü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan Cuma akşamı, saat 20.30'da derneğin sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak; "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" kampanyasına destek çağrısı yapacak, banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.
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