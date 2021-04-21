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Haberler Sarmaşık Alişan’ın gözü 3. çocukta

’ın gözü 3. çocukta

Alişan’ın gözü 3. çocukta

21.4.2021

GEÇTİĞİMİZ aylarda ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan şarkıcı Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz ile birlikte objektif karşısına geçti.

"İYİ KİLERİM, ŞÜKÜR SEBEPLERİM"

44 yaşındaki Alişan, "En büyük şükür sebeplerim, 'iyi ki'lerim, her şeylerim..." ifadelerini kullandı. "Üçüncü çocuğu istiyoruz" açıklamasını yapan 44 yaşındaki Alişan'ın gönderisi 205 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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