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Haberler Sarmaşık Aşıklar evlerini dekore ediyor

Aşıklar evlerini dekore ediyor

Aşıklar evlerini dekore ediyor

21.4.2021

EKRANLARIN sevilen oyuncusu Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Dün erken saatlerde AVM'ye gelen Bilgin ve sevgilisi, evleri için dekorasyon alışverişi yaptı. Bilgin, "Sakin olur diye bilerek erken saatte alışverişe çıkmak istedik" açıklamasında bulundu.
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