Havuç duymasın!

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin genç oyuncusu Ömer Güney, yıllar sonra ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Ömer Güney ABD'deki oyunculuk eğitiminin ardından ilk başrolünü kaptı. Güney'in bu başarısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Havuç'un arkadaşı Teo rolüyle gönüllerde taht kuran Ömer Güney dijital platformda yayınlanacak Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde rol alacak. Güney, bir süre önce oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gitmişti.

DETAYLARI AÇIKLAMADI

Hollywood'da çok sayıda yapımcıyla tanışan genç yetenek, kurduğu ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladı. Filmin başrollerinden birini canlandıracak olan Güney, projenin detaylarını şimdilik gizli tutuyor. Çekimlerine yakında başlanacak film, dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşacak.