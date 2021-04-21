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Haberler Sarmaşık Osman Bey, ölüm kalım savaşına giriyor

, ölüm kalım savaşına giriyor

Osman Bey, ölüm kalım savaşına giriyor

21.4.2021

Kuruluş Osman, bu akşam saat 20:15'te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıları geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur. Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.
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