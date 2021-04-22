Akalın’dan hızlandırılmış alışveriş

SOSYAL medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Demet Akalın, İstinyePark'ta görüntülendi. Canlı programı sonrasında soluğu AVM'de alan güzel şarkıcı, Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları turlayarak alışveriş yaptı. Daha önce aldığı bazı ürünlerin de değişimini yapan sanatçı, çok oyalanmadan AVM'den ayrıldı.

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