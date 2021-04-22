Burak Sergen entübe edildi

Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bakımda korona virüsü tedavisi gören oyuncu Burak Sergen, durumunun ciddiyeti üzerine entübe edildi. Oyuncunun kötü haberini eski eşi Işıl Sergen duyurdu. Tedavisi yoğun bakımda devam edilen Sergen'in solunum sıkıntısının artması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Instagram'dan paylaşım yapan Işıl Sergen, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda, Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda, daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

OĞLU İÇİN HASSASİYET İSTEDİ

IŞIL Sergen, babasının ardından koronaya yakalanan 11 yaşındaki oğlu için de bir istekte bulunarak, "Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" dedi. 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan usta oyuncu Burak Sergen, korona virüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen 11 yaşındaki Cansın Sergen de geçtiğimiz günlerde korona virüsüne yakalandı. Genel sağlık durumu iyi olan Cansın Sergen'in tedavisi evinde sürüyor.