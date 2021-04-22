Reflü ve ülsere karşı damla sakızı faydalı

Ege bölgesinde bolca bulunan ve tatlı yapımında kullanılan damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir tür reçinedir. Damla sakızı, içeriğindeki bazı maddelerden dolayı reflü ve ülser gibi mide problemlerinde fayda sağlar. Sindirim için mükemmel bir besin olan damla sakızı, yemek sonrası yaşanan hazımsızlığı giderilmesine yardımcı olur. Öte yandan mide asidini düzenleyerek bulantı ve kusmaya iyi gelir.

KRAMP VE ŞİŞKİNLİKTEN NANE ÇAYIYLA KURTULUN

Son yıllarda tüketimi artan bitki çayları birbirinden farklı faydaları ile dikkat çekiyor. Antioksidan özelliğiyle virüs, tümör ve bakterilerle savaşarak vücudu koruyan nane çayı da, bitkisel çaylardan hoşlananlar için iyi bir alternatif. Sindirime faydalı olan nane çayı; kabızlık, kramp, şişkinlik ya da bulantı problemlerinin tedavisine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenlerle boğazın yumuşamasına ve kuruluğunu giderebiliyor.

GERİLİMİ YATIŞTIRMAK İÇİN ÇİKOLATA TÜKETİN

İçinde kakao bulunan çikolata çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.