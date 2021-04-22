‘Şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutun’

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda 18 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Türkiye'de de ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar sağlığı için tehdit oluşturan en önemli unsurları sıralayan Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, "Kişinin, tansiyon, şeker ve kolesterolünü sürekli kontrol altında tutması ve sigara içmemesi, sağlığımız için yapacağımız en pratik check-up sayılır" diye konuştu.

YAĞ VE ŞEKERDEN KAÇININ

Prof. Şekuri, diyabet, hipertansiyon ve kolestrol yüksekliğinin kalp ve damar sağlığında büyük risk faktörü olduğunu belirterek, "Korunmada en basit yol, bireylerin bu 3 önemli risk unsurunun farkında olmasıdır. En temel ve en pratik check-up periyodik olarak doğru tansiyon ölçümü, 12 saatlik açlık sonrası kan şekeri ve LDL-kolestrol ölçümüdür. Bu ölçümler bize hayati bilgiler sunar" dedi. Şekuri, sağlıklı yaşam için kişinin hayatına hareketi eklemesine vurgu yaparak, "Obezit e kalp ve damar sağlığının düşmanıdır. Yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Lifli gıdalarla beslenmeye ağırlık verin" uyarısı yaptı.

DEĞERLER NASIL OLMALI?

KALP ve damar hastalıklarının, ülkemiz sağlık giderlerinin yaklaşık yüzde 50'sinden de sorumlu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şekuri, kontrol altına alındığı takdirde kişinin ömrüne ömür katacak üç unsurun olması gereken değerlerini sıralayarak, "Diyabet için kan şekeri hedefi 80-100mg/dl arasında olmalı. Hipertansiyon için kan basıncı hedefi 140/90 mmHg'nin altında olmalı. Hiperlipidemi için LDL- kolestrol hedefi 160mg/dl'nin altında olması gerekiyor" diye konuştu

DOĞRU BESLENMELİ

Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı kazanılmalı. Zeytinyağlılar, mevsim sebzeleri, salata ve yağlı balıklar mutlaka soframızda olmalı Kan şekerimizde ani yükselmelere sebep olan hamurlu gıdalardan, basit karbonhidrat ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı. ■ Kuyruk yağı, etin yağlı kısımları ve sakatatlar kısıtlanmalı. ■ Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemlerinden vazgeçilmeli. Fırın, ızgara, buğulama, haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli. ■ Tuz tüketimine dikkat edilmeli. Günlük ihtiyacımız olan tuz miktarının ekmekten ya da yemeklerdeki salçadan karşılandığı unutulmamalı.