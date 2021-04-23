  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Akıncı İstanbul için zamanla yarışacak

için zamanla yarışacak

Akıncı İstanbul için zamanla yarışacak

23.4.2021

atv'nin sevilen aksiyon dizisi Akıncı, bu akşam 20.20'de 17. bölümü ile ekrana geliyor. Haritacılar şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların planlarını öğrenen Akıncı, zamana karşı müthiş bir yarış başlatır. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akıncı İstanbul için zamanla yarışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.