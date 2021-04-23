Akıncı İstanbul için zamanla yarışacak

atv'nin sevilen aksiyon dizisi Akıncı, bu akşam 20.20'de 17. bölümü ile ekrana geliyor. Haritacılar şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların planlarını öğrenen Akıncı, zamana karşı müthiş bir yarış başlatır. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

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