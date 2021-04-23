“İyiyim anne merak etme!”

Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede beyin kanaması riski ile yoğun bakıma alınan sanatçı Hakan Altun'un durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan çıkarılan sanatçının tedavisinin normal serviste devam ettiği öğrenildi. Altun, annesi Meral Altun ile de görüntülü konuşarak iyi olduğunu söyledi.

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