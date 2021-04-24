Evlendiler

Sanatı kadar aşkları ile de gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendi. 25 yaşındaki manikürcü sevgilinin ailesinin bu evlilik için büyük baskı yaptığı iddia edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümden dönen ve geçirdiği sıkıntılı günleri geride bırakıp 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programıyla ekranlara dönen Tatlıses, özel hayatında da adeta ikinci baharını yaşıyor.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

YENİ ASIR YAZMIŞTI

Bodrum'da "yaz aşkı" olarak gündeme gelen ilişkinin İzmir'de başladığını, Karakaya'nın ailesi ile birlikte Seferihisar'da yaşadığını ve Tatlıses'in manikürcüsü olduğunu ilk kez Yeni Asır yazmıştı.

FATİH ŞENDİL