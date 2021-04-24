İftarda siyah çay sahurda melisa

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda tüketilecek bazı içeceklerin susuzluğu giderip serinletmenin yanı sıra, sağlığa da olumlu katkıları olacağını söylüyor.

SU

RAMAZAN ayında en fazla ihtiyaç duyulan içecek sudur. Artan su ihtiyacının karşılanamaması nedeni ile vücudunuz hararet yapar. İftar sonrasında serinlemek için tercih edilmesi gereken ilk içecek sudur. Suyun yerini Ramazan ayı boyunca hiçbir içeceğin almayacağı kesinlikle bilinmelidir.

MELİSA ÇAYI

GÜNDE bir kupa yeterli düzeydedir. Ayrıca hazmı kolaylaştıran, mideyi rahatlatan ve gaz sıkıntısı çekmenizi engelleyen melisa çayı tüketerek iftarda tüketilen besinin rahatsızlık verme riskini azaltabilir, uykularınızı da daha verimli hale getirebilirsiniz

AYRAN

VAZGEÇİLMEZ en sağlıklı içeceklerimizdendir. Serinletici özelliği olan ayran, aynı zamanda kan şekerinizin dengeli olmasını sağlar. Daha uzun süre tokluk hissiyatı vererek kilo kontrolünü de kolaylaştırır. Ayrıca iftarda daha az besin tüketilmesini sağlar.

SİYAH ÇAY

VAZGEÇİLMEZ içeceğimiz siyah çay, harareti alır. Bu nedenle iftar sonrasında veya sahurda tercih edilebilir. Kan seviyesinde düşmelere neden olabileceği için iftardan hemen sonra içmek yerine iftardan bir saat sonrasında içilmelidir.

ELMA SUYU

TAZE sıkılmış elma suyu, potasyum içeriği yüksek olmasının yanı sıra kuvvetli antioksidan özelliği saptanan polifenoller içerir. Suyunu tercih edebilir veya kendisini tüketerek zengin posa içeriğinden de faydalanabilirsiniz.

KAHVE

İÇERİSİNDE bulunan kafein hem iftarda daha dinç olmanızı sağlar, halsizliğinizi önler hem de metabolizma hızlandırıcıdır. Bu nedenle iftarda oruç açıldıktan 30 dakika sonrasında kahve içebilirsiniz.