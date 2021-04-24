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Haberler Sarmaşık Kadir ve Asiye yeni zorluklarla sınanıyor

ve yeni zorluklarla sınanıyor

Kadir ve Asiye yeni zorluklarla sınanıyor

24.4.2021

BİR anda hem annelerini hem de babalarını kaybeden 4 kardeşin hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" 10. bölümüyle bu akşam atv'de seyircisiyle buluşuyor. Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.
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