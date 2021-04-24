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Haberler Sarmaşık Tepetaklak olduk!

Tepetaklak olduk!

Tepetaklak olduk!

24.4.2021

Hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar eden isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen sanatçı, magazincilere dert yanarak, "Sormayın tepetaklak olduk. Çok moralim bozuk. Gitti giden" dedi.

Kaybettiği paranın miktarını açıkça söylemek istemeyen Gülben Ergen, "Yok canım küçük küçük kayıplar. Zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz, neyin yatırımını yapacağız" ifadesini kullandı. Muhabirlerin kendisi ile özdeşleşen "Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü hatırlatması üzerine kahkahalarla gülen Ergen, "Ama Bitcoin'e olur" diyerek uzaklaştı.

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