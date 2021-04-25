Köksal Toptan yeğenine söz kesti

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, yeğeni iş insanı Hamit Topaloğlu'nun kızı Melisa Topaloğlu'nun söz töreni için İzmir'e geldi. Damat adayı işadamı Mehmet Tümer'in babası iş insanı Hasan Tümer, gelenek ve göreneklere kızı babası Hamit Topaloğlu ve Köksal Toptan'dan istedi.

Toptan, damat adayına "Melisa'ya babasının baktığı gibi bakacağına söz verirsen, kızımızı sana veririz" sözleriyle takıldı. Üniversite eğitiminden sonra babası gibi müteahhitlik belgesi alarak inşat ve gayrimenkul sektörüne giren Melisa Topaloğlu ile kablo fabrikası sahibi Mehmet Tümer'in heyecanı ise gözlerinden okunuyordu. Topaloğlu ailesinin Balçova'daki villasında gerçekleşen törene sadece aile üyeleri ve yakınları katıldı.