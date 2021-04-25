Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın ekranlara yansıyan son görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sayan'ın televizyon programından alınan ekran görüntülerine yüzlerce yorum yapıldı.

GİZLEME GEREĞİ DUYMUYOR

Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Sayan, son olarak liplift (dudak kaldırma) işlemi ile , burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırınca burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

■ Bir başladı mı asla sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu...

■ Ne yaptın bacım sen!

■ Yapma be bacım! Bırak artık olduğun gibi kal!

■ Seda abla zaten güzeldin. Buna ne gerek vardı!

■ Konuşurken üst dudağı donmuş gibi.

■ Yaptırmasına bir şey diyemem ama bu bir garip olmuş.

"MERAK ETMEYİN İYİYİM"

SEDA Sayan ise bu tepkilere sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi. Sayan, "Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana bir hafta burnumun altındaki bantla çıktım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin, iyiyim ya. İşte son halim" dedi.