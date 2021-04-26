Kardeşlerim Türkiye’yi ekrana kilitledi

KARDEŞLERİM, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizi 10. bölümüyle 'Tüm Kişiler' kategorisinin en çok izleneni oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de yüzde 10,15 izlenme oranı ve yüzde 20,79 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da #GelsinHayat etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi.