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Haberler Sarmaşık Lalin’in ilk tatili pahalıya patladı

Lalin’in ilk tatili pahalıya patladı

Lalin’in ilk tatili pahalıya patladı

26.4.2021

Son yıllarda sürekli Marmaris Selimiye'de tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bu yaz farklı bir tatil yapmak için rotalarını değiştirdi. Hem Lalin'in rahatı hem de Covid-19 için önlem alan Kobal ile İmirzalıoğlu, Ege'nin ıssız bir koyundaki tepede villa kiraladı. Havaların güzelleşmesiyle soluğu tatilde alan çiftten Sinem Kobal, önceki gün eşsiz manzaraları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin, izole lüks villa için aylık 250 bin TL ödediği iddia edildi.

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