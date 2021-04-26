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Haberler Sarmaşık Maraşlı’nın ölüm kalım savaşı

Maraşlı’nın ölüm kalım savaşı

Maraşlı’nın ölüm kalım savaşı

26.4.2021

Sevilen dizi Maraşlı bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da atv ekranlarında olacak. Bu akşam, polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir. Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır.

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