Programa balayı arası

İkinci baharını yaşayan İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan bir an olsun ayrılmıyor. Televizyon programı çekimlerine ara verilen ünlü şarkıcı, hayat arkadaşı Gülçin Karakaya (25) ile birlikte Bodrum'a geldi.

NİKAHI DOĞRULAR GİBİ

Tatlıses, yakın dostları ve Karakaya ile birlikte Bitez'de bulunan işletmesinde iftar yemeğine katıldı. Tatlıses iftar sonrası Karakaya ile birlikte İbo Show'u izledi. Tatlıses'in programda "İzmir'de hanımım var" sözü, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile sessiz sedasız nikah kıydırdıkları haberlerini doğrular nitelikteydi.



Tuba AYHAN