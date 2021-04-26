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Programa balayı arası

Ünlü türkücü televizyon programı çekimlerine ara verir vermez soluğu Bodrum’da aldı. Programda “İzmir’de hanım var” diyerek evlilik haberlerini doğrulayan Tatlıses’in tatili, balayı olarak yorumlandı.

Programa balayı arası

26.4.2021

İkinci baharını yaşayan İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan bir an olsun ayrılmıyor. Televizyon programı çekimlerine ara verilen ünlü şarkıcı, hayat arkadaşı Gülçin Karakaya (25) ile birlikte Bodrum'a geldi.

NİKAHI DOĞRULAR GİBİ
Tatlıses, yakın dostları ve Karakaya ile birlikte Bitez'de bulunan işletmesinde iftar yemeğine katıldı. Tatlıses iftar sonrası Karakaya ile birlikte İbo Show'u izledi. Tatlıses'in programda "İzmir'de hanımım var" sözü, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile sessiz sedasız nikah kıydırdıkları haberlerini doğrular nitelikteydi.


Tuba AYHAN

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