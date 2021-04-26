Susatmayan yiyecekler

Sıvı oranı yüksek besinlerle sahur yapmak gününüzün rahat geçmesine olanak sağlayacaktır.



ÇİĞ SEBZELER

RAMAZAN boyunca çiğ sebzeleri evinizden eksik etmeyin. Çünkü çiğ sebzelerde su oranı çoktur. Özellikle salatalık, havuç, marul gibi sebzeler size sahurda eşlik edebilir.



SU ORANI YÜKSEK MEYVELER

KARPUZ, şeftali, üzüm ya da portakal gibi su oranı yüksek meyveleri tüketmek ya da bu meyvelerle kendi hazırladığınız (şeker oranınızı düşük tuttuğunuz) hoşaf veya komposto gibi yiyecekleri sahur menünüze eklemeyi unutmayın. Meyve salatası yapmak da güzel bir seçenek olacaktır. Meyve salatasına eşlik eden süt ürünleri sayesinde oruç tuttuğunuz süre içinde susuzluk hissetmeyeceksiniz.



SÜT ÜRÜNLERİ

YAĞ oranı düşük olan yoğurt, kefir, süt gibi yüksek kalsiyumlu yiyecekler de vücudun su ihtiyacını karşılamamızı sağlar. Mutlaka bunlardan birini tüketmeye özen gösterin. Unutmayalım ki vücudumuz sindirimde suyu kullanacaktır. Çünkü 100 gram protein içeren bir gıdanın sindirimi için bile yarım litre su kullanılmaktadır. Sahurda tükettiğiniz fazladan her lokmada vücudunuzdan su eksilecektir. Önemli olan dengeli ve ihtiyacımız kadar yemektir. Sahurda fazladan su içsek bile aşırı tuzlu, kalorili yiyecek tüketiminde vücutta ilerleyen saatlerde su ihtiyacı artacaktır. Porsiyon kontrolünden çıkmayıp, protein-karbonhidrat-yağ dengesini kurduğumuz takdirde su dengesini de sağlamış oluruz.