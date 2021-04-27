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Haberler Sarmaşık Hızır’ın hedefinde yeni isimler var

Hızır’ın hedefinde yeni isimler var

Hızır’ın hedefinde yeni isimler var

27.4.2021

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.
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